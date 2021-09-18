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Премьер-лига

Депутат Госдумы: Не назвал бы выступление российских клубов в еврокубках провалом

18 Сентября 2021 • 14:55 Комментировать

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищёв высказался о результатах российских команд в еврокубках. Напомним, что только «Локомотиву» удалось не проиграть свой матч, сыграв вничью с «Марселем».

Свищёв отметил, что выступления клубов не была настолько плохими. По словам политика, «Спартаку» просто не повезло, а в успех «Зенита» изначально мало кто верил. Впрочем, в интервью «Спорт-Экспрессу» депутат поделился, что считает главной проблемой отечественного футбола: «Причина всех неудач – лимит. Необходимо решать этот вопрос, если хотим играть на хорошем уровне на мировой арене».

Напомним, что следующее заседание клубов РПЛ запланировано уже на начало октября – на нем должен решиться вопрос лимита.


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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Дмитрий Свищев
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