Карасёв изъявил желание однажды поработать на матче в Англии

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал об одной из своих целей на ближайшее время. Рефери заявил, что желает хотя бы раз поработать на матче в Англии.

В одном из видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Карасёв поделился, что хотел бы прочувствовать атмосферу переполненных трибун на одном из стадионов Туманного Альбиона. «Я не судил еще в Англии, это моя мечта. На чемпионате Европы работал только в качестве ассистента, а хотелось бы именно посудить. Я даже Лондона тогда не увидел», - сказал россиянин.

Напомним, что прошедшим летом Карасёву доверили роль главного судьи в поединке за Суперкубок УЕФА между «Вильярреалом» и «Челси».