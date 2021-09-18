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Премьер-лига

Колосков рассказал, в чём «Спартак» уступает «Зениту»

18 Сентября 2021 • 12:08 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о московском «Спартаке» и петербургском «Зените». По мнению эксперта, футболисты этих команд находятся на одном уровне мастерства.

«Не вижу большой разницы между мастерством игроков. Но в уровне подготовки есть огромное отличие. Зенитовцы бегут, а в «Спартаке» все не так. Отсюда и отличия», - передает слова Колоскова News.ru.

На этой неделе «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов, уступив на выезде лондонскому «Челси» со счетом 0:1. «Спартак» провел матч в Лиге Европы, потерпев домашнее поражение от польской «Легии» (0:1).

После семи туров российской Премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 17 баллов и лидируют в таблице, а «красно-белые» с десятью очками идут десятыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Вячеслав Колосков
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