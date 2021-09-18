Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 114 Комментарии
Премьер-лига

Кабелла - о трансфере в «Краснодар»: «Я сделал правильный выбор»

18 Сентября 2021 • 11:56 Комментировать

Французский хавбек Реми Кабелла заявил, что счастлив выступать за «Краснодар». Об этом 31-летний полузащитник написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Я сделал правильный выбор, всегда говорил об этом. Меня здесь все устраивает, я был рад выступить с командой в Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить президента клуба за возможность играть здесь», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Кабелла пополнил ряды краснодарского коллектива в июле 2019 года. Срок действия контракта Реми с «быками» рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В текущем сезоне чемпионата России француз провел семь матчей, отметившись голом и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Реми Кабелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.09  14:00 Уфа ... Химки 2.55 3.1 3
18.09  16:30 Крылья Советов ... Ростов 2.8 3.15 2.8
18.09  19:00 Ахмат ... Краснодар 3.25 3.55 2.22
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
12:22 · Россия. Премьер-лига
Карасёв изъявил желание однажды поработать на матче в Англии
12:08 · Россия. Премьер-лига
Колосков рассказал, в чём «Спартак» уступает «Зениту»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Кабелла - о трансфере в «Краснодар»: «Я сделал правильный выбор»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Анджорин - о болельщиках «Локомотива»: «Очень жарко и громко, напомнило Англию»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции» 5
10:08 · Россия. Премьер-лига
Казанский рассказал, почему ушёл с «Матч ТВ» 1
02:08 · Россия. Премьер-лига
Ахмат - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:04 · Россия. Премьер-лига
Крылья Советов - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:00 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Сентября
23:20 · Россия. Премьер-лига
​Демба Ба считает, что Рангник может изменить футбол в России
20:55 · Россия. ФНЛ
​«Можешь дома сидеть»: капитан «Балтики» пообщался с фанатами в стиле Широкова
20:48 · Россия. Премьер-лига
​Агент Гурцкая: «Лозунг «Федун, продай «Спартак» - глупость» 1
20:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Монтиэля отрицает переговоры со «Спартаком» летом 2021 года эксклюзив
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не ведет переговоры с Черчесовым
18:51 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Крайтор: «С Руем работать комфортно. Он хороший человек и тренер»
Все новости
Рекомендуем