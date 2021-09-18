Кабелла - о трансфере в «Краснодар»: «Я сделал правильный выбор»

Французский хавбек Реми Кабелла заявил, что счастлив выступать за «Краснодар». Об этом 31-летний полузащитник написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Я сделал правильный выбор, всегда говорил об этом. Меня здесь все устраивает, я был рад выступить с командой в Лиге чемпионов. Хочу поблагодарить президента клуба за возможность играть здесь», - гласит сообщение футболиста в социальной сети.

Кабелла пополнил ряды краснодарского коллектива в июле 2019 года. Срок действия контракта Реми с «быками» рассчитан до окончания сезона-2021/2022.

В текущем сезоне чемпионата России француз провел семь матчей, отметившись голом и двумя ассистами.