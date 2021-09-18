Анджорин - о болельщиках «Локомотива»: «Очень жарко и громко, напомнило Англию»

Новичок московского «Локомотива» Фаустино Анджорин оценил поддержку болельщиков «железнодорожников» во время поединка первого тура групповой стадии Лиги Европы против французского «Марселя». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Было очень жарко и громко. Напомнило Англию и «Челси» - по энергии, по накалу, который был на трибунах», - передает слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Анджорин принес ничью «Локомотиву», отметившись голом в самой концовке встречи.

19-летний нападающий перешел в российский клуб на правах аренды из «Челси». Стороны заключили соглашение до конца июня следующего года.