​Агент Гурцкая: «Лозунг «Федун, продай «Спартак» - глупость»

Известный агент Тимур Гурцкая дал комментарий по поводу призывов к Леониду Федуну о продаже «Спартака». Видео со словами агента было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

«Лозунг «Федун, продай «Спартак» - глупость. Во-первых, думаю, продавать клуб некому, да и почему они должны вынуждать Федуна продавать этот актив?

Думаю, за адекватные деньги купить «Спартак» сегодня никто не захочет, потому что ты покупаешь билет на расход. Захотеть может только госструктура, если получит указание.

Во-вторых, что значит «продай «Спартак»?». Это какие-то неумные вещи. Ну предложите ему такие деньги, чтобы он продал клуб. Всё в этой жизни покупается и продаётся. Федун считает, что он достойно финансирует клуб. Весной было второе место, были восторженные отзывы. Теперь начали сезон плохо, и опять «продай «Спартак». Просто «Спартак» - такой клуб, где ты в напряжении по 24 часа 7 дней в неделю», - сказал Гурцкая.