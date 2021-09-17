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Премьер-лига

​«Спартак» обращался к Черчесову, овцы прогнали Роналду, а Куману поставили ультиматум – в главных слухах недели рубрика

17 Сентября 2021 • 19:44 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, что Станислав Черчесов успел сказать «Спартаку», почему Криштиану Роналду был вынужден сменить дом, и какой ультиматум Рональду Куману поставили руководители «Барселоны». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» обращался к Черчесову

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков успел заявить, что поражение от «Легии» никак не повлияло на имеющийся у Руя Витории кредит доверия. При этом представитель руководства тут же сообщил, что в футболе на первом месте находится результат. Показалось, что Мележиков в целом не исключил возможность тренерской перестановки, если результаты «красно-белых» не улучшатся.

В то же время появилась информация о том, что «Спартак» обращался к Станиславу Черчесову. Это были якобы не предметные переговоры, а просто разговор, по ходу которого экс-рулевой сборной России успел озвучить своё требование по зарплате. Сложно сказать, возможно ли второе пришествие Черчесова в «Спартак», но исключать такой вариант нельзя.

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Неймару доплачивают за хорошее поведение

Не так давно Неймар заключил с «ПСЖ» новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2025 года. На неделе в СМИ просочилась информация об интересном пункте из контракта звёздного бразильца. Речь идёт о так называемом «этическом бонусе», а по факту – о бонусе за хорошее поведение. Сюда входит приветствие болельщиков, отсутствие опозданий и отказ публично критиковать руководителей «ПСЖ». Исполнение условий этого пункта позволяет Неймару ежемесячно зарабатывать 375 тысяч фунтов.

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Овцы прогнали Роналду

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер только в этом месяце, но при этом он уже успел сменить место жительства. Поговаривают, что из роскошного особняка, который Роналду выбрал вначале, футболист съехал по нескольким причинам. Главная из них – овцы из находящейся неподалёку от дома фермы. Блеяние животных по утрам мешало Криштиану отдыхать. Форвард уделяет серьёзное внимание правильному восстановлению, так что он уделяет внимание всем мелочам.

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Погба может отправиться в «Барселону»

Действующий контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до завершения текущего сезона. Слухи регулярно связывают француза с другими клубами - главными претендентами на Погба считались «Реал» и «Ювентус». При этом на днях появилась информация о том, что Поль может оказаться в «Барселоне». Каталонский клуб в условиях финансовых проблем намерен цепляться за каждую возможность подписания футболиста без выплаты компенсации на правах свободного агента.

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Куману поставили ультиматум

«Барселона» безвольно проиграла дома «Баварии» со счётом 0:3, не нанеся за игру ни одного удара в створ ворот соперника. В четверг проходило собрание совета директоров каталонского клуба. Если верить слухам, некоторые члены совета директоров призвали президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту уволить Рональда Кумана с должности главного тренера прямо сейчас. Лапорта отказался, учитывая потенциальную выплату голландцу компенсации за увольнение и отсутствие альтернатив.

По другой информации, Рональд Куман получил ультиматум в виде четырёх матчей на исправление ситуации. Ближайшими соперниками «Барселоны» станут «Гранада», «Кадис», «Бенфика» и «Леванте».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта ПСЖ Рональд Куман Станислав Черчесов Неймар Поль Погба Главные слухи недели
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