Александр Тихонов: «Англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию»

В прошлом биатлонист Александр Тихонов, который становился четырехкратным олимпийским чемпионом, прокомментировал последние результаты российских команд на международной арене. Напомним, что Россия начала стремительно падать в таблице коэффициентов УЕФА.

В интервью Sport24 Тихонов в резкой форме высказался о отечественном футболе в целом. Он заявил, что футболисты получают огромные деньги и «сидят на шее у народа», но не показывают соответствующей игры и результатов. Бывший биатлонист также поделился, что будь он президентом страны, российские игроки получали бы не больше полторы тысячи долларов и играли бы за «колючей проволокой».

«Скажу так: англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию. В осажденном Сталинграде играли в два раза лучше. Стыд и позор», - подытожил Тихонов.