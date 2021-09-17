«Ростов» поздравил Мамаева с днём рождения

Хавбек Павел Мамаев, который выступает за «Ростов», сегодня, 17 сентября, отмечает день рождения. Полузащитнику исполнилось 33 года. Пресс-служба «жёлто-синих» поздравила футболиста с праздником.

«От всей души желаем Паше здоровья, успехов и больших побед! Будь счастлив!», - гласит сообщение клуба в твиттер-аккаунте.

Павел выступает в составе клуба из Ростова-на-Дону с 2020 года. В жёлто-синей форме полузащитник сыграл 24 поединка, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.

До перехода в «Ростов» Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара».