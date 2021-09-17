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Премьер-лига

Ковалевски назвал главную проблему «Спартака»

17 Сентября 2021 • 09:52 Комментировать

Бывший польский голкипер Войцех Ковалевски назвал главную проблему нынешнего «Спартака».

«Я считаю, что залог успеха - стабильность. В «Спартаке» во многих процессах, которые происходят в клубе, этой стабильности не существует», - приводятся слова Войцеха на страницах «Рейтинга Букмекеров».

На этой неделе «красно-белые» провели первый матч в групповом раунде Лиги Европы сезона-2021/2022. Подопечные Руя Витории на «Открытие Банк Арене» потерпели поражение от варшавской «Легии» со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время.

После семи туров чемпионата России «Спартак» с десятью баллами занимает девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Войцех Ковалевски
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