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Премьер-лига

Александр Тихонов: «Федуна надо выгнать и обанкротить»

16 Сентября 2021 • 21:40 Комментировать (2)

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов высказался по поводу происходящего в «Спартаке».

Напомним, что в среду «красно-белые» проиграли дома варшавской «Легии» в стартовом туре Лиги Европы – 0:1.

Давая комментария для sport24, Тихонов допустил, что футболисты «Спартака» могут специально «сливать» главного тренера. В целом футболистов экс-биатлонист назвал «бездельниками».

Раскритиковал Тихонов и Леонида Федуна, являющегося владельцем «Спартака».

«Его тоже надо выгнать, обанкротить напрочь, чтобы он понял, что так не делается. Он что, клуб за свои деньги купил? На картошке заработал? Нет, конечно. Гнать поганой метлой его! Это же позорище», - поделился своим мнением Тихонов.

Ближайшую игру «Спартак» проведёт 20 сентября. Соперником «красно-белых» будет ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Александр Тихонов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
16 Сентября 2021 в 22:44
ай...экспраприация...экспраприатараф...))) заводы рабочим...землю кристянам...свинтак народу...)))
ингерман
16 Сентября 2021 в 21:45
ай давай замес да погущее.. )))
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