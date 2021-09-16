​В «Спартаке» рассказали о готовящемся предложении Бакаеву

Действующий контракт Зелимхана Бакаева со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Комментируя слухи о будущем 25-летнего футболиста, Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, рассказал о готовящемся предложении Бакаеву по новому контракту.

«Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока – тоже», - высказался Зеленов для «Спорт-Экспресса».

Зелимхан Бакаев является воспитанником «Спартака». За первую команду полузащитник провёл 79 матчей, в которых отметился 11 голами и 22 результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 20 сентября против ЦСКА в восьмом туре чемпионата России.