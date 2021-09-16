Помощник Путина: «Ограничения должны быть, но лимит порождает высокие зарплаты российских игроков»

Член попечительского совета РФС и помощник президента России Игорь Левитин высказался по поводу возможной отмены лимита в чемпионата России.

Он отметил, что нужно попытаться совместить интересы клубов и сборной, чтобы обе стороны оказались довольны. Левитин заявил, что ограничения должны быть, но лимит на легионеров порождает высокие зарплаты местных игроков, что тоже мешают развитию отечественного футбола.

По его словам, сейчас в РФС думают, как решить проблему, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что большинство клубов РПЛ выступают за переход на систему «10+15». Некоторые клубы высказались за полную отмену лимита, однако их инициативу не поддержали.