Экс-защитник «Динамо»: «Отменят лимит и будут играть 11 иностранцев, как в «Шерифе»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Молдовы Александр Епуряну высказался по поводу возможной отмены лимита в РПЛ.

Он заявил, что отмена лимита - это палка в двух концах. Епуряну вспомнил «Шериф», в котором играет много легионеров и подчеркнул, что это негативно сказывается на результатах национальной команды. Но экс-футболист также отметил, что благодаря лимиту русские игроки получают преимущество и начинают сбавлять обороты, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что большинство клубов РПЛ высказались за переход на систему «10+15». Некоторые клубы проголосовали за полную отмену лимита, однако их инициативу не поддержали.