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Премьер-лига

Карасёв обслужит дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 8-м туре РПЛ

16 Сентября 2021 • 14:17 Комментировать (2)

Пресс-служба РФС опубликовала у себя в «Твиттере» судейские назначения на 8-й тур российской Премьер-лиги, который пройдет уже на этих выходных.

Центральным матчем тура считается московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Обслуживать данный поединок доверили Сергею Карасёву. Помощниками на бровке станут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв, а Виталий Мешков будет отвечать за VAR. Напомним, что старт противостояния запланирован на 20 сентября в 19:30 по местному времени. Стоит отметить, что обе команды пока занимают место в середине турнирной таблицы.

Что касается других встреч, то на игре лидеров чемпионата «Рубина» и «Зенита» отработает Сергей Иванов.

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Сергей Карасёв РПЛ
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Комментарии (2)
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ингерман
16 Сентября 2021 в 14:53
а Виталий Мешком будет отвечать за VAR..
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ай хучь мешком, хучь тушкой или чучелком.. главное шоб веселуха была.. )))
White_Shark
16 Сентября 2021 в 14:30
Ну да... Чувак, который сидел на ВАРе в прошлый раз и санкционировал удаление Ахметова. То самое))
Что ж, один игрок спартака известен, чуть позже ещё 11 объявят.
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