Карасёв обслужит дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 8-м туре РПЛ

Пресс-служба РФС опубликовала у себя в «Твиттере» судейские назначения на 8-й тур российской Премьер-лиги, который пройдет уже на этих выходных.

Центральным матчем тура считается московское дерби между ЦСКА и «Спартаком». Обслуживать данный поединок доверили Сергею Карасёву. Помощниками на бровке станут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв, а Виталий Мешков будет отвечать за VAR. Напомним, что старт противостояния запланирован на 20 сентября в 19:30 по местному времени. Стоит отметить, что обе команды пока занимают место в середине турнирной таблицы.

Что касается других встреч, то на игре лидеров чемпионата «Рубина» и «Зенита» отработает Сергей Иванов.