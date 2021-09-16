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Премьер-лига

Черданцев: «Зениту» надо брать скандинавов и восточных европейцев, а не бразильцев»

16 Сентября 2021 • 11:26 Комментировать (1)

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал совет селекционному отделу петербургского «Зенита». По его мнению, «сине-бело-голубым» стоит больше внимания уделять европейскому рынку.

«Зениту» надо заканчивать с аргентино-бразильской кампанией. Нужно брать скандинавов, восточных европейцев. Когда бразильцев полкоманды, сложно рассчитывать на результат», - гласит сообщение Черданцева в телеграм-канале.

Напомним, что на этой неделе петербургский коллектив стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В первом туре подопечные Сергея Семака на выезде встретились с лондонским «Челси». Чемпион России потерпел минимальное поражение со счетом 0:1. Автором единственного гола стал бельгиец Ромелу Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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только не мясо
16 Сентября 2021 в 11:36
О! И этот туда же - в специалисты!)
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