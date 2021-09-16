Самолёт «Зенита» попал в стаю птиц и совершил аварийную посадку

Самолет, который принадлежит петербургскому «Зениту», совершил экстренную посадку из-за попадания в стаю птиц, об этом сообщается на станицах «Фонтанки».

В связи с проблемами с одним из двигателей, было принято решение о посадке в аэропорту Пулково. Стоит отметить, что рейс выполнялся из турецкой Анталии. На борту воздушного судна находились 95 пассажиров и шесть представителей экипажа. При экстренной посадке никто не пострадал.

Напомним, что на этой неделе «Зенит» стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака потерпели поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:1.