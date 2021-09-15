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Наставник «Шерифа» Вернидуб рассказал, что он думает об отмене лимита на легионеров в РПЛ

15 Сентября 2021 • 23:17 Комментировать

Сегодня молдавский «Шериф» неожиданно в родных стенах не оставил шансов донецкому «Шахтёру», добыв первую победу в истории клуба на групповом этапе Лиги чемпионов. Одним из главных действующих лиц матча стал наставник хозяев поля Юрий Вернидуб, который не раз обыгрывал «горняков» в УПЛ, возглавляя «Зарю».

После успешного поединка украинец в интервью Sport24 ответил на ряд вопросов, в том числе высказался и насчет возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ. Вернидуб сравнил эту ситуацию с молдавским первенством: «У нас в «Шерифе» легионеры. Но все молоды, живут футболом, по-хорошему голодны им. В России, как и в Белоруссии, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают, что все равно найдут работу».

Также Вернидуб провел параллели с украинским чемпионатом, отметив, что там лимит не так сильно влияет на развитие футбола в стране, ведь он достаточно мягкий, а именно не менее четырех отечественных футболистов в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб лимит на легионеров РПЛ
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