Калиниченко обратился к Федуну с просьбой продать «Спартак»

«Спартак» продолжает разочаровывать собственных болельщиков – команда умудрилась стартовать в Лиге Европы с поражения от «Легии». В стороне проблем клуба не остался и бывший игрок москвичей Максим Калиниченко.

После финального свистка украинец опубликовал у себя в «Твиттере» пост, в котором обратился к нынешнему президенту «Спартака». «Леонид Арнольдович Федун, пожалуйста, продайте клуб! Сил смотреть на это всё уже нет» - написал в социальной сети Калиниченко.

Напомним, что вокруг «Спартака» в течение последних нескольких месяцев развивались постоянные скандалы, которые привели к недопониманию между руководством и фанатами команды.