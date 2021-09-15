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Смородская прокомментировала поражение «Спартака» от «Легии»

15 Сентября 2021 • 20:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась касательно поражения «Спартака» в стартовом туре Лиги Европы от варшавской «Легии». Напомним, россияне упустили ничью в компенсированное время.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Смородская заявила, что «Спартак» ничего не смог показать в атаке, а также отметила отсутствие взаимопонимания футболистов на поле. Также она подчеркнула, что москвичи проиграли коллективу, находящемуся сейчас в нижней части турнирной таблицы польского чемпионата. «Ужас! Это не позор, а уже какой-то плачь. Что творится в команде?», - отреагировала Смородская.

Впрочем, экс-президент «Локомотива» сказала, что не видит в случившемся вины наставника Руя Витории. По ее словам, с претензиями нужно обращаться непосредственно к игрокам, который «утратили спартаковский дух».  


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская
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Комментарии (1)
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Sierge
15 Сентября 2021 в 20:46
Плач- мужского рода, мягкий знак после шипящей не нужен. Типичная женская ошибка
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