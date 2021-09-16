Станет ли «Бавария» самым титулованным клубом мира в ближайший год?

В преддверии старта групповых клубных турниров самое время вспомнить о том, какие клубы являются самыми титулованными в мире. В качестве временного промежутка ограничимся трофеями, которые клубы успели завоевать за прошедший 21-й год XXI века. В противном случае статистика получится расширенной и совершенно неоправданной. Статистические данные представлены одним из авторитетных порталов Trasfermarkt.

5-е место – «Барселона» (Испания, 34 титула)

Золотое время «Барселоны» прошло. В Каталонии болельщики «застыли» в ожидании нового времени. Уход Месси и общая перестройка, которая творится в «Барселоне» однозначно ударят по динамике набора трофеев. Вероятно, аргентинец приложит все усилия, чтобы в ближайшие два года его новая команда ПСЖ обогнала каталонцев, что вполне реально с учётом уже имеющихся у парижан 30 титулов

4-е место – «Порту» (Португалия, 35 титулов)

Лучшая португальская команда 11 раз выигрывала чемпионат Португалии, 7 раз брала национальный Кубок. Напомню, что это трофеи, завоёванные в XXI веке. Главным же достижением «Порту» является победа в Лиге Чемпионов в 2004 году, руку к которой приложил Дмитрий Аленичев. В прошлом сезоне «Порту» не сумел защитить чемпионский титул, завоевав серебряные медали, а также остался без победы в Кубке Португалии. Впереди новый сезон и новые шансы на покорение очередных титулов.

3-е место – «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар, 40 титулов)

Самый необычный участник нашего хит-парада. Неизменный чемпион Гибралтара с 2002 года, с перерывом в сезоне 2016/17. Добавим к этому победы в Кубке и Суперкубке, получим несокрушимый «Линкольн Ред Импс». Если вы думаете, что у клуба просто нет конкурентов, то это не так. Сегодня футбольная лига государства с 30-тысячным населением состоит из трёх дивизионов! А первый элитный дивизион – Национальная лига – насчитывает 11 клубов. Все они, конечно, любительские. В европейских турнирах «Красные черти» получили право выступать с сезона 2014/15, когда Федерации футбола Гибралтара стала полноправным членом УЕФА. Лучшее достижение – выход во второй раунд Лиги чемпионов. Однако в этом сезоне «черти» прошли «Ригу» в плей-офф раунде Лиги конференций, а уже завтра состоится дебют «Линкольн Ред Импс» в групповой стадии нового европейского турнира.

2-е место – «Бавария» (Германия, 44 титула)

О титулах «Баварии» говорить излишне. Мюнхенский клуб регулярно выигрывает звание чемпиона Германии (15 титулов в XXI веке), национального Кубка и Суперкубка. «Бавария» – трижды победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка и Клубного чемпионата мира. Если динамика завоевания трофеев у клуба не упадёт (а предпосылок к этому нет), то немецкая команда уже скоро возглавит список самых титулованных клубов мира, а пока…

1-е место – «Аль-Ахли» (Египет, 45 титулов)

Список возглавляет египетский футбольный клуб из Каира. В XXI веке «Аль-Ахли» 13 раз выигрывал национальный чемпионат, 8 раз завоевывал Лигу чемпионов КАФ, является самым титулованным клубом этого турнира (10 побед). В 2020 году «Аль-Ахли» брал бронзовые медали на Клубном чемпионате мира, повторив достижение 2006 года. Отметим, что за всю историю своего существования, начиная с 1907 года, «Аль-Ахли» завоевал 105 наград разного уровня.

Лучшим из клубов с просторов бывшего СССР является донецкий «Шахтёр», расположившийся с 33 титулами на седьмой позиции. Украинский клуб обогнал даже мадридский «Реал», занимающий девятую строчку в виртуальной таблице с 30 титулами. Чуть ниже дебютант группового этапа молдавский «Шериф» (27 трофеев). Лучший клуб России ЦСКА (21 трофей) находится за пределами тридцати самых титулованных клубов мира. Есть куда расти российскому футболу…

Константин Лицин