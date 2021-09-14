Отец Захаряна - о «Барселоне»: «Сейчас не до этого»

Сегодня, 14 сентября, в СМИ появилась новость об интересе каталонской «Барселоны» к 18-летнему российскому хавбеку Арсену Захаряну, выступающему за столичное «Динамо». Об этом в интервью Sport24 высказался отец футболиста Норайр Захарян.

«Еще не слышал такие новости. Не нужен шум. Сейчас не до этого. Придет время, дай бог, посмотрим», - сказал отец полузащитника сборной России.

По данным инсайдера Нобеля Арустамяна, представители каталонского клуба уже прилетали в Москву, чтобы просмотреть Захаряна. «Сине-гранатовые» могут оформить трансфер Арсена по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ хавбек провел семь поединков, забил гол и отдал две результативные передачи.