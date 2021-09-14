«Барселона» хочет подписать игрока сборной России

Каталонская «Барселона» нашла усиление в российской Премьер-лиге. Об этом посредством своего телеграм-канала проинформировал инсайдер Нобель Арустамян.

Согласно данным журналиста, в поле зрения «сине-гранатовых» попал перспективный хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян, которого недавно начали привлекать к матчам за национальную сборную России.

Представители каталонского гранда уже прилетали в Москву, чтобы понаблюдать за игрой Захаряна вживую. Скауты остались довольны увиденным. Ожидается, что вскоре стороны начнут переговоры. Сделка может быть оформлена летом следующего года.

В текущем сезоне чемпионата России 18-летний полузащитник сыграл семь матчей, отметившись голом и двумя ассистами.

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