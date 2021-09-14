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Премьер-лига

«Барселона» хочет подписать игрока сборной России

14 Сентября 2021 • 12:14 Комментировать (12)

Каталонская «Барселона» нашла усиление в российской Премьер-лиге. Об этом посредством своего телеграм-канала проинформировал инсайдер Нобель Арустамян.

Согласно данным журналиста, в поле зрения «сине-гранатовых» попал перспективный хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян, которого недавно начали привлекать к матчам за национальную сборную России.

Представители каталонского гранда уже прилетали в Москву, чтобы понаблюдать за игрой Захаряна вживую. Скауты остались довольны увиденным. Ожидается, что вскоре стороны начнут переговоры. Сделка может быть оформлена летом следующего года.

В текущем сезоне чемпионата России 18-летний полузащитник сыграл семь матчей, отметившись голом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсен Захарян
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Комментарии (11)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
14 Сентября 2021 в 13:23
Фамилию пусть сменит на Мессиян.
Boris
14 Сентября 2021 в 13:16
Ну а чего такого? Это все-таки Барса, большой клуб. Такие держат на карандаше десятки молодых игроков и подписывают многих при возможности. Это не означает, что он проведет хотя бы одну игру за основу.
Starpom
14 Сентября 2021 в 13:00
Скауты из Барсы наверное смотрели матч с Мальтой-там Захарян был "великолепен"
Dimonorunov
14 Сентября 2021 в 12:56
усиление однако
Don sangre
14 Сентября 2021 в 12:54
Ну до следующего года может много чего произойти:1) Всемирный потоп 2) ещё какой нибудь вирус шмирус 3) нашествие инопланетян 4) уйдут Куман и руководство Барсы( что вероятно) 5 на Землю упадёт метеорит ( что маловероятно). Так что время ещё есть. Время есть!
ATAMAN
14 Сентября 2021 в 12:52
Если правда-то Барса его подпишет и отправит в аренду и будет посмотреть кто выростет из данного футболиста.А вообще рано ему за бугор.
Don sangre
14 Сентября 2021 в 12:56
Штанишки ещё маловаты чтоб в Примере играть а вот для Сегунды пылить самое то.
Ermak
14 Сентября 2021 в 12:49
Вот она замена Месси
ARTUR
14 Сентября 2021 в 12:43
Гумена однако плющит ... не кури куришку и не бухай бухашку
Spirit
14 Сентября 2021 в 12:34
Ну если правда, то надо бежать быстрее!
Don sangre
14 Сентября 2021 в 12:47
Из Динамо или из Барсы?)))
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