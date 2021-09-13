Отец Агаларова: «Хотел бы, чтобы Гамида поменьше мучила пресса»

21-летний нападающий «Уфы» и молодежной сборной России Гамид Агаларов здорово начал текущий сезон российской Премьер-лиги – после семи сыгранных туров молодой игрок делит первую строчку в списке бомбардиров с Фёдором Смоловым, записав на свой счет шесть голов.

Отец футболиста, Руслан Агаларов, в интервью Sport24 поделился своими впечатлениями от достижений сына. Он заявил, что забивать голы – непосредственно работа форварда, с которой, к счастью для него, россиянин пока хорошо справляется. «В его возрасте надо больше играть. Я бы хотел, чтобы Гамида поменьше мучала пресса, хотелось бы, чтобы он сконцентрировался на футболе». – добавил отец.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Агаларов провел в аренде в «Волгаре-Астрахань».