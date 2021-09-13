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Премьер-лига

Кашшаи после ухода из РФС выплатят три зарплаты

13 Сентября 2021 • 19:25 Комментировать (2)

В понедельник было объявлено об уходе Виктора Кашшаи с должности руководителя департамента судейства РФС. Венгр не получит неустойку за досрочное расторжение трудового договора, но при этом ему выплатят три заработных платы. Об этом стало известно sport24.

Напомним, что причиной ухода Виктора Кашшаи с занимаемой должности Российский футбольный союз назвал организационные изменения.

Добавим, что Виктор Кашшаи управлял департаментом судейства РФС с января 2020 года. При этом количество скандалов в российском футболе на почве судейства в последние годы оставалось высоким.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Кашшаи
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Комментарии (1)
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Don sangre
13 Сентября 2021 в 19:47
А судейства нормального как и не было так и нет
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