Виктор Кашшаи больше не работает в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент судейства с января 2020 года. На официальном сайте Союза указано, что уход Кашшаи связан с «организационными изменениями в РФС».

В своём комментарии Кашшаи отметил, что за время его работы в РПЛ дебютировали шесть арбитров, а молодые рефери получали шансы проявить себя на уровне ФНЛ. По словам Кашшаи, качество работы российских судей отмечают в УЕФА и ФИФА, о чём говорят назначения рефери из России на крупные турниры, в том числе на матчи Евро-2020.

Кашшаи отметил, что он гордится проделанной работой в РФС.