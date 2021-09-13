​Кашшаи покинет должность главы департамента судейства РФС

В обозримом будущем Виктор Кашшаи покинет должность руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом стало известно РБК. Источник сообщил, что в РФС ждали от Кашшаи более качественной работы с судьями.

Виктор Кашшаи занимал эту должность с начала 2020 календарного года. Тем не менее, с приходом венгерского специалиста судейских скандалов в российском футболе меньше не стало.

Напомним, что Виктор Кашшаи в конце 2019 года завершил карьеру арбитра. В 2011 году венгр работал на финале Лиги чемпионов, в котором трофей разыгрывали «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».