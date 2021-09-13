Известный комментатор Денис Казанский ушёл с «Матч ТВ». Об этом было официально объявлено в понедельник.

В своём заявлении Казанский поблагодарил «Матч ТВ», а также отметил, что в его жизни наступил момент, когда нужно принимать новый вызов.

«У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов. Я считаю, что время для этого шага наступило», - сказал Казанский.

Напомним, что на прошлой неделе должность генерального продюсера «Матч ТВ» покинула Тина Канделаки. Она пошла на повышение, перейдя на должность заместителя генерального директора «Газпром-Медиа».