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​Казанский ушёл с «Матч ТВ»

13 Сентября 2021 • 16:43 Комментировать (1)

Известный комментатор Денис Казанский ушёл с «Матч ТВ». Об этом было официально объявлено в понедельник.

В своём заявлении Казанский поблагодарил «Матч ТВ», а также отметил, что в его жизни наступил момент, когда нужно принимать новый вызов.

«У каждого в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов. Я считаю, что время для этого шага наступило», - сказал Казанский.

Напомним, что на прошлой неделе должность генерального продюсера «Матч ТВ» покинула Тина Канделаки. Она пошла на повышение, перейдя на должность заместителя генерального директора «Газпром-Медиа».

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Казанский Матч ТВ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
13 Сентября 2021 в 17:35
Ну и правильно. Надо уходить с этой помойки матч которую начала разваливать Тиночка. Интересно непотопляемый чердак долго будет там или тоже вскоре сбежит? А Денисуу удачи можно сосредоточиться на своём канале в ютубе который ведет на пару с сычевым
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