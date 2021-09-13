Погребняк ответил на вопрос о завершении карьеры

Опытный российский бомбардир Павел Погребняк, поигравший за петербургский «Зенит» и немецкий «Штуттгарт», ответил на вопрос о возможном завершении игровой карьеры.

«Пока никакой конкретики нет. Новостей нет. Да, у меня есть мысли о том, чтобы закончить с футболом», - передает слова 37-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы нападающего был екатеринбургский «Урал». По окончании сезона-2020/2021 форвард покинул клуб.

В составе сборной России Павел провел 33 поединка, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей.

Напомним, что на триумфальном для России Кубке легенд Погребняк стал лучшим голеадором.