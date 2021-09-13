«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с триумфом на US Open

Петербургский «Зенит» не остался в стороне от триумфа российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. В финальном матче престижных соревнований 25-летний уроженец Москвы в трех сетах переиграл серба Новака Джоковича, занимающего первую строчку в мужском рейтинге.

«Поздравляем, чемпион!», - гласит сообщение «сине-бело-голубых» в клубном твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что для Медведева это первый выигранный турнир серии Большого шлема.

Ранее с победой Даниила поздравила пресс-служба национальной сборной России.