Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Премьер-лига

«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с триумфом на US Open

13 Сентября 2021 • 12:18 Комментировать

Петербургский «Зенит» не остался в стороне от триумфа российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. В финальном матче престижных соревнований 25-летний уроженец Москвы в трех сетах переиграл серба Новака Джоковича, занимающего первую строчку в мужском рейтинге.

«Поздравляем, чемпион!», - гласит сообщение «сине-бело-голубых» в клубном твиттер-аккаунте.

Стоит отметить, что для Медведева это первый выигранный турнир серии Большого шлема.

Ранее с победой Даниила поздравила пресс-служба национальной сборной России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Даниил Медведев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  18:30 Рубин ... Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
12:32 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Ростов» - «Краснодар» 1
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» поздравил теннисиста Медведева с триумфом на US Open
11:04 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Рубин» - «Урал» от Бубнова
09:56 · Россия. Премьер-лига
Витория обратился к болельщикам «Спартака» 1
09:21 · Россия. Премьер-лига
Хабиб сравнил Дениса Макарова с ди Марией
08:29 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
12 Сентября
22:08 · Россия. Премьер-лига
Неожиданное поражение «Динамо» в матче с «Нижним Новгородом» - видео 1
22:04 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Я бы не стал говорить о том, что команда где-то просела физически» 1
21:54 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «На самом деле могли забить и больше, чем один мяч»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Это дебютный сезон, поэтому игрокам свойственно ошибаться, волноваться»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «0:1 - это был шанс на спасение для нас»
21:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Нас показывали впрямую на всю страну, для ребят это огромный стимул» 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Если первые 45 минут полностью провалили, то не будет ничего хорошего»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» оставил «Уфу» ни с чем - видео видео
19:05 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Нам ещё далеко до того, чтобы мы говорили, что уже адаптировались к Премьер-лиге»
Все новости
Рекомендуем