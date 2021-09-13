Сборная России поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

Пресс-служба национальной сборной России отреагировала на триумф теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. Российский спортсмен выиграл US Open, одолев в финальном поединке первую ракетку мира Новака Джоковича – 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).
«Медведев – чемпион US Open. С победой, Даниил!», - поздравила Медведева пресс-служба национальной команды.
Стоит отметить, что сегодняшняя победа стала первой для Даниила на турнирах серии Большого шлема. Ранее российский теннисист дважды выходил в финал, но проигрывал.