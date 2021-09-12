Погребняк: «Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк ответил на вопросы по поводу своего будущего.

- Наверное, я последую путем Гуса Хиддинка, - начал Погребняк, намекая на скорый уход из футбола, как поступил голландский тренер, с которым сборная России добилась самого большого успеха. Тем не менее, Погребняк в интервью «Рейтингу Букмекеров» отметил, что не намерен торопиться с официальными заявлениями, приводя в пример Романа Павлюченко: «Объявить я всегда могу. Вон Павлюченко объявил — а до сих пор играет и забивает».

Что касается дальнейших шагов после завершения карьеры, Погребняк еще не принял решения, но тренировать точно не собирается.