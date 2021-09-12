​«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения

В воскресенье, 12 сентября, день рождения отмечает экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Московский клуб поздравил немецкого специалиста с 36-летием и пожелал ему и его семье «здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего». В поздравлении отмечается, что «Спартак» всегда будет рад видеть Тедеско на своём стадионе.

Доменико Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с октября 2019 года по конец сезона 2020/2021. Под руководством немца «красно-белые» провели во всех турнирах 54 матча, в которых одержали 27 побед при 10 ничьих и 17 поражениях. В прошлом чемпионате Тедеско привёл «Спартак» ко второму месту, благодаря которому команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.