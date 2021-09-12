Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Премьер-лига

​«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения

12 Сентября 2021 • 15:11 Комментировать

В воскресенье, 12 сентября, день рождения отмечает экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Московский клуб поздравил немецкого специалиста с 36-летием и пожелал ему и его семье «здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего». В поздравлении отмечается, что «Спартак» всегда будет рад видеть Тедеско на своём стадионе.

Доменико Тедеско занимал должность главного тренера «Спартака» с октября 2019 года по конец сезона 2020/2021. Под руководством немца «красно-белые» провели во всех турнирах 54 матча, в которых одержали 27 побед при 10 ничьих и 17 поражениях. В прошлом чемпионате Тедеско привёл «Спартак» ко второму месту, благодаря которому команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал Тула 2:2 ЦСКА Москва
12.09  16:30 Сочи ... Уфа 1.67 3.9 5.4
12.09  19:00 Динамо Москва ... Нижний Новгород 1.33 5.2 10
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
16:27 · Россия. Премьер-лига
Божович: «ЦСКА играл лучше нас, больше владел инициативой, но у нас были лучше моменты»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Довольным результатом и игрой быть тяжело»
16:13 · Россия. Премьер-лига
Эджуке: «Мы ехали за тремя очками, но одно очко - хоть что-то» 1
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Уфа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:31 · Россия. Премьер-лига
​Мухин пропустит дерби ЦСКА – «Спартак»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Парфёнов высказался о своём увольнении из «Арсенала»
15:11 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения
15:01 · Россия. Премьер-лига
​Божович получил жёлтую карточку в первой игре после возвращения в РПЛ
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Заболотный получил травму
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Черданцев: «Думаю, Путину плохо разъясняют, что такое лимит на легионеров» 2
14:37 · Россия. Премьер-лига
«Арсенал» быстро отыгрался в матче с ЦСКА - видео видео
14:22 · Россия. Премьер-лига
Новая команда Божовича пропустила уже на пятой минуте - видео видео
13:59 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Я считаю, что обоймы достаточно»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Какое давление? Только шесть туров прошло, и всё впереди»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Заболотный и Эджуке – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем