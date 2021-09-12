​Черданцев: «Думаю, Путину плохо разъясняют, что такое лимит на легионеров»

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу слов Владимира Путина. Несколько дней назад президент России выступил против снятия лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Думаю, то ли советники, то ли журналисты плохо разъясняют Путину, что такое лимит на легионеров. Мне кажется, что у людей, как и у президента, нет чёткого понимания, что такое лимит на легионеров. Они думают, что если отменить лимит, то в каждой команде будет играть по 25 иностранцев из Африки. Но мы же понимаем, что это не так», - высказался Черданцев, давая комментарий для YouTube-канала «Футбольный Биги».