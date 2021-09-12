​Депутат Малинкович: «Путину нужно подумать. Футболист должен идти на работу как врач или учитель»

Депутат Сергей Малинкович, который является лидером партии «Коммунисты России», дал очередной комментарий о футболе. Он заявил, что является противником легионеров в российском футболе. Также Малинкович поговорил о высоких зарплатах футболистов в России.

«Путину надо бы подумать, как отучить наших футболистов от больших денег. Чтобы футболист шёл на работу как врач, инженер, учитель. Чтобы была моральная мотивация, а сейчас только денежная», - высказался Малинкович для sport24.

Напомним, что Сергей Малинкович отметился несколькими громкими высказываниями во время Евро-2020. Так, после поражения России от Бельгии депутат заявил, что российских игроков могли облучить или напоить. Позже Малинкович говорил, что сборную Швеции попросили проиграть Украине в 1/8 финала.