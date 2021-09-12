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Премьер-лига

​Хади ушёл из «Крыльев Советов» официально

12 Сентября 2021 • 11:50 Комментировать

«Крылья Советов» объявили об уходе из клуба полузащитника Сафаа Хади. Контракт с 22-летним иракским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Сафаа Хади в сезоне 2021/2022 за «Крылья Советов» не сыграл ни разу. Всего за самарский клуб полузащитник успел провести 12 матчей. Результативными действиями иракский футболист не отмечался.

Напомним, что в субботу «Крылья Советов» проиграли в гостях у «Локомотива» со счётом 0:2 в седьмом туре чемпионата России. На текущий момент самарская команда располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сафаа Хади
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