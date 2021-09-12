«Крылья Советов» объявили об уходе из клуба полузащитника Сафаа Хади. Контракт с 22-летним иракским футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Сафаа Хади в сезоне 2021/2022 за «Крылья Советов» не сыграл ни разу. Всего за самарский клуб полузащитник успел провести 12 матчей. Результативными действиями иракский футболист не отмечался.

Напомним, что в субботу «Крылья Советов» проиграли в гостях у «Локомотива» со счётом 0:2 в седьмом туре чемпионата России. На текущий момент самарская команда располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.