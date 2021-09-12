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Дворкович: «Уверен, что слова Путина о лимите – это не просто его мнение»

12 Сентября 2021 • 11:37 Комментировать

Президент России Владимир Путин несколько дней назад дал понять, что он выступает против отмены лимита на легионеров в чемпионате России. Путин сказал, что со снятием ограничений российский футбол ещё долго ничего не добьётся на крупных турнирах.

Пресс-секретарь  Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что президент просто озвучил своё мнение, а решение по лимиту будут принимать футбольные власти. Впрочем, Аркадий Дворкович, который ранее входил в совет директоров «Локомотива», считает, что за словами Путина стоит не просто его мнение.

«Я уверен, что Владимиру Владимировичу сказали об этом специалисты, это не просто его мысли. Если специалисты считают, что отмена лимита преждевременная, - значит, преждевременная», - высказался Дворкович для «Спорт-Экспресса».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Аркадий Дворкович лимит на легионеров
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