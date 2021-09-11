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Премьер-лига

РЖД не выделит «Локомотиву» дополнительные 3 млрд рублей

11 Сентября 2021 • 17:15 Комментировать

На днях появилась информация о том, что «Локомотив» попросит у РЖД дополнительный бюджет на текущий календарный год. Впрочем, московский клуб не получит желаемые 3 миллиарда рублей. Стороны будут обсуждать вопрос выделения меньшей суммы, а именно 1,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно «Рейтингу Букмекеров».

Напомним, что в субботу «Локомотив» на своём поле обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. За счёт набора трёх очков «железнодорожники» как минимум до вечера субботы поднялись на вторую позицию в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 16 сентября против «Марселя» в Лиге Европы.

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