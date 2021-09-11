Дмитрий Комбаров заявил, что продолжит игровую карьеру

Защитник Дмитрий Комбаров, у которого прошедшим летом истек срок действия контракта с «Крыльями Советов», не намерен завершать свою игровую карьеру. Напомним, летом поговаривали, что футболист решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Впрочем, в интервью Sport24 Комбаров заявил об обратном. Он сказал, что не собирается уходить из профессионального спорта. «Куда мне заканчивать. Где продолжу? Скоро всё узнаете», - поделился 34-летний игрок.

Напомним, что за спиной Комбарова более 400 матчей в российской Премьер-лиге, а также 46 поединков за национальную команду России, в которых он отметился двумя забитыми голами.