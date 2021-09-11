Сборная России победила команду звёзд в финале Кубка легенд, Погребняк забил пять голов

Сегодня, 11 сентября, состоялся финальный поединок Кубка легенд. В решающем поединке сошлись сборная России и команда звезд. Встреча получилась сверхрезультативной и завершилась победой российских футболистов со счетом 13:8.

Пять голов в финальном матче отгрузил экс-нападающий «Зенита» и «Динамо» Павел Погребняк. Он стал лучшим бомбардиром всего турнира.

Кубок легенд-2021. Финал

Россия - Сборная звёзд - 13:8 (13:8)

Голы: Титов, 3, 18. Погребняк, 4, 23, 34, 35, 36. Аленичев, 5. Каряка, 6, 31. Игнашевич, 14, 24. Головской, 22. - Камбьяссо, 2. Савиола, 6, 37, 38. Карагунис, 7, 10, 27. Воронин, 19.