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Риера: «Всегда открыт к предложениям из российских клубов, жду»

11 Сентября 2021 • 15:25 Комментировать

Бывший футболист сборной Испании Альберт Риера пообщался с журналистами в микст-зоне на Кубке легенд.

- Как оцените турнир?

- Отличный турнир. Каждый год уровень команд растет. Каждая команда стремиться выиграть каждый матч. Да, мы не играем на профессиональном уровне, но тут мы создаем конкуренцию друг другу. Рад, что играю на этом турнире. Стараемся сделать лучше для фанатов.

- Против кого играть тяжелее всего?

- Все матчи тут сложные и разные. Против сборной звёзд должен бы быть очень тяжелый матч, но мы спокойно выигрывали 12:6, а в итоге сыграли 13:13. Тут нет слабых команд. Конечно, мы хотели играть против России, главного фаворита турнира. Но в этот раз не получилось. Но третье место тоже неплохо.

- Вы говорите, что работаете в Турции. Трансфермаркт говорит, что у вас истек контракт с «Галатасараем».

- Я работал ассистентом главного тренера в «Галатасарае». У меня есть два предложения от клубов стать главным тренером. С главным тренером «Галатасарая» я договорился, что меня отпустят, если у меня появится шанс где-то стать главным тренером. У меня есть два предложения, но эти команды я назвать пока не могу.

- Это турецкие команды?

- Не могу сказать. Я играл во многих странах, поэтому готов к предложениям, если там проект мне понравится. Что касается клубов из России, я всегда открыт к предложениям, жду», - передает слова Риеры корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

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