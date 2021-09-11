Валуев поддержал позицию Путина в вопросе отмены лимита на легионеров

Депутат Госдумы Николай Валуев высказал свое мнение касательно возможной отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Чиновник заявил, что полностью придерживается позиции президента России Владимира Путина. Глава страны, напомним, выступил против снятия ограничений на количество иностранных футболистов в чемпионате. «Сейчас система на легионеров работает неплохо, она позволяет приглашать хороших иностранцев и не мешает развитию российских парней», - приводит слова Валуева Sport24.

К слову, следующее заседание клубов РПЛ запланировано на первые дни октября. В сентябре сторонам так и не получилось прийти к общему знаменателю.