Осинькин - об игре с «Локомотивом»: «Крыльям» нужны очки»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пообщался с представителями СМИ перед началом поединка седьмого тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

«Настраиваемся максимально. Нам нужны очки. Появление в старте Бегича и Бейла - ряд причин. Они хорошо себя показали в спарринге с «Уралом», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.

Хозяева располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости занимают 11-ю строчку.