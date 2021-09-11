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Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в матче с «Челси»

11 Сентября 2021 • 13:47 Комментировать

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на решение ФИФА о допуске бразильских полузащитников Малкома и Клаудиньо к играм против «Ахмата» и «Челси».

«Хорошая новость. Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту», а уж тем более в матче против «Челси». Присутствие этих игроков даст больше возможностей», - передает слова Вячеслава «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее ФИФА наложила запрет на участие бразильцев в матчах «Зенита» до 14 сентября.

Поединок против «Ахмата» состоится сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге. Матч с «Челси» пройдет во вторник, 14 сентября, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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