Малафеев: «Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту» в матче с «Челси»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на решение ФИФА о допуске бразильских полузащитников Малкома и Клаудиньо к играм против «Ахмата» и «Челси».

«Хорошая новость. Малком и Клаудиньо необходимы «Зениту», а уж тем более в матче против «Челси». Присутствие этих игроков даст больше возможностей», - передает слова Вячеслава «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее ФИФА наложила запрет на участие бразильцев в матчах «Зенита» до 14 сентября.

Поединок против «Ахмата» состоится сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге. Матч с «Челси» пройдет во вторник, 14 сентября, на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.