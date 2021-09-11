Угаснувшие звёзды: Денис «Русский Месси» Давыдов подписал контракт с клубом ФНЛ-2

Ещё вчера тебя называли «Русским Месси», а сегодня, когда по возрасту ты уже должен быть главной звездой сборной России, не остаётся ничего, кроме как подписывать контракт с клубом ФНЛ-2. Денис Давыдов стал игроком «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. О том, почему 26-летний игрок, считавшийся одной из звёзд своего поколения, сошёл в «подвал» российского футбола, в этой статье.

Дебют в восемнадцатилетнем возрасте за московский «Спартак» в противостоянии против питерского «Зенита», пусть и за пару минут до конца матча – большой аванс для юного футболиста. Следом «красно-белых» возглавил Мурат Якин, который активно пробовал дублёров, подтягивая юных талантов из молодёжной команды. Давыдов в семнадцать лет забил десять мячей в молодёжном первенстве. Неудивительно, что руководство главной команды быстро взяло его на карандаш. К слову, больше голов за сезон (13) Денис забьёт в дальнейшем лишь однажды в своей карьере. Давыдов выделялся своей техникой, лёгкостью, быстрыми ногами, за что и получил от владельца команды прозвище «Русский Месси».

Уверен, что Леонид Федун уже прокручивал в своей голове сделку с мадридским «Реалом», но… В 20 лет Давыдов был игроком ротации московского клуба, выходя на замену за полчаса до завершения матча, а временами получая место и в стартовом составе. При этом форвард выступал и за вторую команду, получая игровую практику. Правда, как отмечают тренеры и специалисты, Денис стал прикладывать на тренировках всё меньше упорства и стараний.

Заработная плата «Русского Месси» взлетела до небес достаточно быстро, стоило прозвищу закрепиться за футболистом. Добавим к этому русский паспорт и одну игру за сборную России. Думать о финансах больше было не нужно. Обычно для юношей это переломный момент, который выявляет истинных профессионалов. Давыдову только исполнилось 20, а ему уже было не до игры…

Он ворвался в российскую Премьер-лигу словно вихрь, за первые туры влюбив в себя миллионы болельщиков, миллионы болельщиц стали признаваться ему в любви. Не прошло и полгода, как ему выпала честь защищать цвета сборной страны на мундиале, где форвард стал лучшим в составе российской команды. Вы, верно, поняли, что речь о Дмитрии Сычёве – ещё одном игроке, который не до конца раскрыл свой талант. Как и Давыдов, Сычёв лишь однажды становился чемпионом России, но провёл значительно больше матчей за сборную России, став с ней бронзовым призёром Евро. Кто знает, как бы развернулась карьера Сычёва, если бы не его поспешный переход во французский "Марсель". Снова виноваты финансы, вскружившие голову юному игроку?

За пять лет до истории Дмитрия, его партнёр по клубу Артём Безродный отправился за лучшей жизнью в леверкузенский «Байер». Травмы, долгое восстановление и дисквалификация на восемь матчей в первой же игре поставили крест на европейской карьере одного из самых талантливых и нераскрывшихся игроков «Спартака» девяностых. Любопытно, что так же, как и Давыдов, Безродный провёл за национальную команду одну встречу. Однако, в отличие от чемпиона России Давыдова, Безродный выигрывал это звание четырежды, но травмы и ветреный характер не позволили Артёму заиграть в Европе. Конечно, сравнивать карьеры Сычёва, Безродного и Давыдова не стоит. Но в них можно выделить общее, что мешает нашим игрокам стать звёздами мирового уровня: несвоевременное принятие решений и отсутствие желания выходить из зоны комфорта. Когда и здесь неплохо кормят, то желания развиваться дальше просто нет. Поэтому и приходится в расцвете сил выступать за предпоследнюю команду второго дивизиона. Зато в Подмосковье могут увидеть своего «Русского Месси».

Константин Лицин