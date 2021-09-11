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Премьер-лига

Угаснувшие звёзды: Денис «Русский Месси» Давыдов подписал контракт с клубом ФНЛ-2

11 Сентября 2021 • 09:31 Комментировать
Ещё вчера тебя называли «Русским Месси», а сегодня, когда по возрасту ты уже должен быть главной звездой сборной России, не остаётся ничего, кроме как подписывать контракт с клубом ФНЛ-2. Денис Давыдов стал игроком «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. О том, почему 26-летний игрок, считавшийся одной из звёзд своего поколения, сошёл в «подвал» российского футбола, в этой статье.
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Дебют в восемнадцатилетнем возрасте за московский «Спартак» в противостоянии против питерского «Зенита», пусть и за пару минут до конца матча – большой аванс для юного футболиста. Следом «красно-белых» возглавил Мурат Якин, который активно пробовал дублёров, подтягивая юных талантов из молодёжной команды. Давыдов в семнадцать лет забил десять мячей в молодёжном первенстве. Неудивительно, что руководство главной команды быстро взяло его на карандаш. К слову, больше голов за сезон (13) Денис забьёт в дальнейшем лишь однажды в своей карьере. Давыдов выделялся своей техникой, лёгкостью, быстрыми ногами, за что и получил от владельца команды прозвище «Русский Месси».

Уверен, что Леонид Федун уже прокручивал в своей голове сделку с мадридским «Реалом», но… В 20 лет Давыдов был игроком ротации московского клуба, выходя на замену за полчаса до завершения матча, а временами получая место и в стартовом составе. При этом форвард выступал и за вторую команду, получая игровую практику. Правда, как отмечают тренеры и специалисты, Денис стал прикладывать на тренировках всё меньше упорства и стараний.

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Заработная плата «Русского Месси» взлетела до небес достаточно быстро, стоило прозвищу закрепиться за футболистом. Добавим к этому русский паспорт и одну игру за сборную России. Думать о финансах больше было не нужно. Обычно для юношей это переломный момент, который выявляет истинных профессионалов. Давыдову только исполнилось 20, а ему уже было не до игры…

Он ворвался в российскую Премьер-лигу словно вихрь, за первые туры влюбив в себя миллионы болельщиков, миллионы болельщиц стали признаваться ему в любви. Не прошло и полгода, как ему выпала честь защищать цвета сборной страны на мундиале, где форвард стал лучшим в составе российской команды. Вы, верно, поняли, что речь о Дмитрии Сычёве – ещё одном игроке, который не до конца раскрыл свой талант. Как и Давыдов, Сычёв лишь однажды становился чемпионом России, но провёл значительно больше матчей за сборную России, став с ней бронзовым призёром Евро. Кто знает, как бы развернулась карьера Сычёва, если бы не его поспешный переход во французский "Марсель". Снова виноваты финансы, вскружившие голову юному игроку?

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За пять лет до истории Дмитрия, его партнёр по клубу Артём Безродный отправился за лучшей жизнью в леверкузенский «Байер». Травмы, долгое восстановление и дисквалификация на восемь матчей в первой же игре поставили крест на европейской карьере одного из самых талантливых и нераскрывшихся игроков «Спартака» девяностых. Любопытно, что так же, как и Давыдов, Безродный провёл за национальную команду одну встречу. Однако, в отличие от чемпиона России Давыдова, Безродный выигрывал это звание четырежды, но травмы и ветреный характер не позволили Артёму заиграть в Европе. Конечно, сравнивать карьеры Сычёва, Безродного и Давыдова не стоит. Но в них можно выделить общее, что мешает нашим игрокам стать звёздами мирового уровня: несвоевременное принятие решений и отсутствие желания выходить из зоны комфорта. Когда и здесь неплохо кормят, то желания развиваться дальше просто нет. Поэтому и приходится в расцвете сил выступать за предпоследнюю команду второго дивизиона. Зато в Подмосковье могут увидеть своего «Русского Месси».

Константин Лицин

 

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Спартак Москва Знамя Труда Денис Давыдов
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