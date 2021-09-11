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Премьер-лига

Испанский топ-клуб хочет бесплатно подписать Азмуна

11 Сентября 2021 • 09:06 Комментировать

Ведущий форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Заинтересованность в услугах иранского игрока проявляет «Севилья». Об этом рапортует Estadio Deportivo.

Андалусийский клуб рассматривает кандидатуры нескольких атакующих футболистов, которых можно подписать бесплатно. Напомним, что трудовое соглашение Сердара с «сине-бело-голубыми» рассчитано до окончания текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну из Серии А. Подписать нападающего хотели «Милан» и «Рома».

Иранец сыграл шесть матчей в новом сезоне российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Сердар Азмун
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