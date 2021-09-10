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Кафельников возразил Путину: «Наш футбол ещё лет 100 будет в заднице»

10 Сентября 2021 • 21:49 Комментировать

Экс-теннисист Евгений Кафельников разочарован словами президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров. Глава государства считает, что нельзя снимать количественные ограничения для игроков из-за границы, приведя в пример победу на Олимпиаде 1988 года. В то время в советском футболе выступали только свои игроки.

Если РФС поддержит Путина и не будет отказываться от лимита, «наш футбол еще лет 100 будет в заднице, и еще столько же мы не будем играть на Олимпиаде», - приводит слова Кафельникова Sport24.

Напомним, что РФС собирается смягчить лимит на легионеров или вовсе отказаться от него.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Путин Евгений Кафельников лимит на легионеров
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