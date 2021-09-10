Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал заявление Путина, который высказался против отмены лимита на легионеров.

«Я не соглашусь с президентом. Лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. С лимитом российские футболисты просят сумасшедшие деньги, хотя и близко не играют на такой уровень. Кто-то хочет найти левого защитника, а их мало по всей России, и если есть свободный, то он требует зарплату, как игрок «Челси». И все борются за него. Считаю, лимит убивает футбол. Нужна здоровая конкуренция. То, что я видел на чемпионате Европы... Со всем уважением к России, это был мрак. Никакого футбола даже близко не было», - передаёт слова Глеба корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.