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Глеб не согласен с Путиным в вопросе лимита эксклюзив

10 Сентября 2021 • 18:36 Комментировать (1)

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал заявление Путина, который высказался против отмены лимита на легионеров.

«Я не соглашусь с президентом. Лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. С лимитом российские футболисты просят сумасшедшие деньги, хотя и близко не играют на такой уровень. Кто-то хочет найти левого защитника, а их мало по всей России, и если есть свободный, то он требует зарплату, как игрок «Челси». И все борются за него. Считаю, лимит убивает футбол. Нужна здоровая конкуренция. То, что я видел на чемпионате Европы... Со всем уважением к России, это был мрак. Никакого футбола даже близко не было», - передаёт слова Глеба корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.

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Комментарии (1)
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Crocodile
10 Сентября 2021 в 18:54
ай йа не сохласенъ с призидентомъ! ай держите ж меня семеро)
он тя услышал, - как прынято чичяс говорить на модных тусопках Наднецка, этого сверкающего огнями подвалов мехаполюса.
будет те отмена лимита в виде притока такой лимиты, как Моксимъ. ужо запоешь тады про здаровую канкурэнцию на рынке (продуктовом), особливо на позицыи охранека и карманнека.
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