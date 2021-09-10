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Премьер-лига

Путин не поддерживает отмену лимита на легионеров

10 Сентября 2021 • 16:16 Комментировать (10)

Президент России Владимир Путин привёл свою аргументацию, почему не стоит отменять действующие ограничения по числу представленных в заявках клубов РПЛ легионеров.

«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — цитирует ТАСС Путина.

По существующим нынче правилам в Премьер-лиге, каждый клуб может заявить на сезон максимум 8 футболистов с иностранным гражданством.

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Владимир Путин РПЛ
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
10 Сентября 2021 в 17:02
Чего все уцепились : лимит не лимит? Это все верхушка айсберга. Настоящая проблема в том что у нас слабый чемпионат. В Турции например был лимит сейчас отменили. И что? Где турецкие гранды хотя тоже бабла немеренно кидают. Где их сборная? Любой легионер будет воспринимать нас как трамплин в Европу. Вы серьезно верите что у нас в чемпионате появится игроки уровня Месси Отмени лимит? А не куча посредственных бразильцев аргентинцев и тп. Реформы нужны но лимит не лимит это последнее чего надо касаться.
Frei
10 Сентября 2021 в 16:59
А он в курсе, что олимпийский футбол, так сказать- даже не третьесортный по значимости?Оо
Андрей Трунов
10 Сентября 2021 в 17:00
Путину про ОИ подсказали верно. Чёткая линия в суждении есть, ведь легионеры выбивают молодёжь, а какой турнир ключевой для молодёжи? ОИ. И ведь мы почти отобрались же на него, если бы текущий год был во главе отбора. Очень обидно, хочется наших видеть на ОИ.
Biz
10 Сентября 2021 в 16:57
А фотку, где Путину 30 лет, не нашли что-ли?
Он ещё, оказывается, и крупный футбольный эксперд?
Ни гуя себе, сколько в ём талантов?!
Crocodile
10 Сентября 2021 в 17:04
20 лет на краже Родины
Fireland
10 Сентября 2021 в 16:50
Шо, еще один допинговый скандал грядет ? Уже на 20 лет банят ?
Kalibr
10 Сентября 2021 в 16:49
Спорт вне политики... Ага, конечно!
Sierge
10 Сентября 2021 в 16:44
Проблема то не в легионерах) и да с лимитом то у нас все меньше и меньше побед на Олимпиадах
Crocodile
10 Сентября 2021 в 16:41
ай красафчек, ну везде жеш успеваеть, Нодежа! борщевой наборчик вротыборчику организовал опять же.
но... вотъ ведь какая штука...
"а вы знаете что" Грета Тунберг такая активистка, шо отказалась от мяса, перестала покупать вещи без острой необходимости и летать на самолях.
и за енто ее номинировали на Нобелевскую премию.
а половину россиян за то же самое нетъ.
White_Shark
10 Сентября 2021 в 16:28
Ну да. С этим лимитом прям так всё изменилось за последние годы. Просто рвём Олимпиаду за Олимпиадой.
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