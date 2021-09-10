Путин не поддерживает отмену лимита на легионеров

Президент России Владимир Путин привёл свою аргументацию, почему не стоит отменять действующие ограничения по числу представленных в заявках клубов РПЛ легионеров.
«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — цитирует ТАСС Путина.
По существующим нынче правилам в Премьер-лиге, каждый клуб может заявить на сезон максимум 8 футболистов с иностранным гражданством.
Он ещё, оказывается, и крупный футбольный эксперд?
Ни гуя себе, сколько в ём талантов?!
но... вотъ ведь какая штука...
"а вы знаете что" Грета Тунберг такая активистка, шо отказалась от мяса, перестала покупать вещи без острой необходимости и летать на самолях.
и за енто ее номинировали на Нобелевскую премию.
а половину россиян за то же самое нетъ.