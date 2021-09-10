Путин не поддерживает отмену лимита на легионеров

Президент России Владимир Путин привёл свою аргументацию, почему не стоит отменять действующие ограничения по числу представленных в заявках клубов РПЛ легионеров.

«Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут», — цитирует ТАСС Путина.

По существующим нынче правилам в Премьер-лиге, каждый клуб может заявить на сезон максимум 8 футболистов с иностранным гражданством.