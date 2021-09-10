В главных слухах недели вы узнаете о том, почему Сердар Азмун не даст «Зениту» на себе заработать, куда на самом деле хотел перейти Криштиану Роналду минувшим летом, и как президент Франции может лишить мечты Килиана Мбаппе. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Азмун не даст «Зениту» на себе заработать

Летом у Сердара Азмуна был целый ряд вариантов продолжения карьеры за рубежом, но «Зенит» их не принял. Действующий контракт иранского форварда рассчитан до конца текущего сезона, и у питерского клуба есть два варианта, как заработать на продаже Азмуна. Вариант номер один – продлить контракт, вариант номер два – продать игрока в зимнее трансферное окно. Слухи говорят о том, что футболист не пойдёт навстречу клубу и не согласится ни на один из двух вариантов, чтобы иметь возможность самому решать свою судьбу. С января Азмун получит право свободно вести переговоры с и даже подписать предварительный контракт с одним из клубов. Поговаривают, что Сердар настроен переходить в «Милан».

Кастильехо не перешёл в ЦСКА из-за агентства

В последние дни трансферного окна ЦСКА был близок к аренде у «Милана» Самуэля Кастильехо. Слухи – а именно источники Нобеля Арустамяна – говорят о том, что между клубами было соглашение о бесплатной аренде, но сделка сорвалась из-за некоего агентства, получившего авторизацию на переговоры от имени игрока и объявившее ЦСКА новые условия. Вместо 2 миллионов евро зарплаты для игрока было заявлено 3,5 миллиона, плюс «армейцы» должны были выплатить миллион в качестве комиссионных. В московском клубе условия не приняли.

Роналду не хотел в «Манчестер Юнайтед»

В прошлом выпуске нашей рубрики мы говорили о том, что «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Криштиану Роналду только тогда, когда в клубе осознали, каким будет недовольство фанатов, если португалец перейдёт в «Манчестер Сити». Теперь в СМИ появились новые слухи на эту тему. Оказывается, сам Криштиану Роналду тоже изначально не хотел возвращаться в «Манчестер Юнайтед». Звёздный форвард хотел оказаться в «Манчестер Сити», но «горожане» не успели освободить для Роналду место. Планировалось сделать это за счёт продажи одного из нападающих.

«Арсенал» нашёл спасителя

«Арсенал» ужасно стартовал в чемпионате Англии: 3 игры – 3 поражения, разница мячей – 0:9, последнее текущее место. Микель Артета едва ли не каждый день говорит о своей вере в проект, но боссы «канониров» не хотят ждать результата слишком долго. По слухам, Артета может быть уволен уже в обозримом будущем. Лондонский клуб уже даже нашёл спасителя – «Арсенал» хочет пригласить Антонио Конте. Правда, уговорить итальянца согласиться на эту работу будет непросто.

Макрон лишит Мбаппе мечты

Килиан Мбаппе мечтает перейти в «Реал», и следующим летом он может беспрепятственно отправиться в Мадрид в статусе свободного агента. Впрочем, «ПСЖ» не намерен сдаваться в попытках подписать с Мбаппе новый контракт. Поговаривают, что в ситуацию может вмешаться даже президент Франции Эммануэль Макрон. Пару месяцев назад президент уже говорил, как важно Мбаппе продолжать играть на родине, подавая пример молодым ребятам. Таким образом Макрон оказывал на Килиана косвенное давление. Лидер Франции может снова пойти на такие ухищрения.